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Узбекистан достиг соглашения с «Росатомом»
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«Росатом» может построить АЭС в Узбекистане к 2028 году 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Узбекистан планирует до 2028 года ввести в эксплуатацию АЭС, строительство которой будет осуществлять «Росатом», говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.
Как поясняет пресс-служба, АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый.
«С Госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Данный комплекс будет состоят из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Для строительства атомной электростанции отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире. Сдача его в эксплуатацию запланирована до 2028 года», — говорится в сообщении.
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