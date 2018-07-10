Узбекистан достиг соглашения с «Росатомом»

«Росатом» может построить АЭС в Узбекистане к 2028 году

Узбекистан планирует до 2028 года ввести в эксплуатацию АЭС, строительство которой будет осуществлять «Росатом» , говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана. Как поясняет пресс-служба, АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. «С Госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Данный комплекс будет состоят из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Для строительства атомной электростанции отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире. Сдача его в эксплуатацию запланирована до 2028 года», — говорится в сообщении.