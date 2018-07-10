Раскрыт секрет неуязвимости грибков

Дрожжи помогли ученым из России раскрыть секрет неуязвимости грибков

Генетики из МГУ и Сеченовского университета выяснили, почему многие болезнетворные грибки становятся неуязвимыми к действию новых лекарств. Их выводы были представлены в журнале Scientific Reports.

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк или пневмококк.

Помимо микробов, аналогичные "суперспособности" приобретают и болезнетворные грибки, начиная с возбудителей парши и кандидоза и заканчивая спорыньей и другими грибами, которые паразитируют на растениях и причиняют вред сельскому хозяйству. В отличие от микробов, нейтрализующих молекулы антибиотиков, грибки просто "выкачивают" яд из своих клеток назад в окружающую среду до того, как он что-то успеет сделать.

Дмитрий Кнорре , биолог из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, и его коллеги уже несколько лет пытаются создать препараты, которые бы могли сопротивляться действию подобных систем "самоочистки".

Два года назад, как тогда казалось российским исследователям, им удалось решить эту проблему, загрузив их помпы бессмысленной работой и "спрятав" токсичные вещества внутри митохондрий грибов — обособленных частей клетки, играющих роль их "энергостанций".

Работу подобных веществ Кнорре и его коллеги проверили на культурах обычных пекарских дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), стойких к действию многих обычных противогрибковых препаратов. Эти опыты неожиданным образом показали, что грибки не потеряли устойчивости к действию лекарств — примерно через два часа они почувствовали "обман" и начали выкачивать и молекулы-"пустышки", и яд назад в питательную среду.

Причиной этого, как обнаружили генетики, были изменения в активности нескольких генов — PDR1, PDR5 и ряда других участков ДНК, предположительно связанных с работой клеточных помп. Как именно они "узнают", что в митохондриях грибка присутствуют молекулы отравы, ученые пока не понимают, но планируют выяснить в ближайшее время.

Эти опыты, по словам биологов, будут проводиться не только на безобидных дрожжах, но и на болезнетворных грибках, таких как Candida albicans. Их результаты, как надеются авторы статьи, помогут защитить урожай от плесени и гнили, а тело человека — от непрошенных "гостей".