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Россия установила космический рекорд
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Россия установила мировой космический рекорд 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов рассказал, что Россия установила мировой рекорд по времени полета на орбиту.
Прежде в космонавтике использовалась четырехвитковая система для стыковки с орбитальной станцией. Россия впервые за историю мировой космонавтики использовала укороченную двухвитковую систему, что позволило сократить время полета к МКС с шести до трех часов, сообщает РИА «Новости».
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Во вторник по новой схеме с Байконура вместе с кораблем «Прогресс МС-09» успешно запустили ракету «Союз-2.1а», которая состыковалась с МКС через 3 часа 40 минут после запуска. Прежде мировой рекорд полета к станции составлял 5 часов 39 минут.
Романов рассказал, что такого не удавалось сделать ни США, ни Китаю. Конструктор добавил, что после перехода пилотируемых запусков на двухвитковую систему в разработке может оказаться переход на одновитковую систему. Это сократит время полета к МКС до 1,5 часов.
«Не исключено, что в будущем полет на орбиту окажется еще короче и будет использована одновитковая схема. Главная цель сокращения времени полета к МКС — обеспечить наименьшее время пребывания космонавтов в небольшом объеме корабля, обеспечить тем самым для них больший комфорт», — приводят на сайте Роскосмоса слова Романова.
Как отмечает конструктор, переход к одновитковой системе будет возможен после доработки ракет «Союз-2.1а». Устранять ограничения планируется совместно с РКЦ «Прогресс».
Ранее Россия уже планировала запустить ракету «Союз-2.1а» по короткой двухвитковой схеме, однако запуск в назначенное время не состоялся. Позже запуск прошел по старой схеме в штатном режиме.
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