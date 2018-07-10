Россия установила космический рекорд

Россия установила мировой космический рекорд

Главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов рассказал, что Россия установила мировой рекорд по времени полета на орбиту.

Прежде в космонавтике использовалась четырехвитковая система для стыковки с орбитальной станцией. Россия впервые за историю мировой космонавтики использовала укороченную двухвитковую систему, что позволило сократить время полета к МКС с шести до трех часов, сообщает РИА «Новости».

Во вторник по новой схеме с Байконура вместе с кораблем «Прогресс МС-09» успешно запустили ракету «Союз-2.1а», которая состыковалась с МКС через 3 часа 40 минут после запуска. Прежде мировой рекорд полета к станции составлял 5 часов 39 минут.

Романов рассказал, что такого не удавалось сделать ни США, ни Китаю. Конструктор добавил, что после перехода пилотируемых запусков на двухвитковую систему в разработке может оказаться переход на одновитковую систему. Это сократит время полета к МКС до 1,5 часов.

«Не исключено, что в будущем полет на орбиту окажется еще короче и будет использована одновитковая схема. Главная цель сокращения времени полета к МКС — обеспечить наименьшее время пребывания космонавтов в небольшом объеме корабля, обеспечить тем самым для них больший комфорт», — приводят на сайте Роскосмоса слова Романова.

Как отмечает конструктор, переход к одновитковой системе будет возможен после доработки ракет «Союз-2.1а». Устранять ограничения планируется совместно с РКЦ «Прогресс».

Ранее Россия уже планировала запустить ракету «Союз-2.1а» по короткой двухвитковой схеме, однако запуск в назначенное время не состоялся. Позже запуск прошел по старой схеме в штатном режиме.