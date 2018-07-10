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Австралийские ученые заставили биться жидкий галлий
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Австралийские ученые заставили биться жидкий галлий 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Вуллонгонгского университета (Австралия) продемонстрировали биение жидкого галлия в электрическом поле. Об этом в пресс-релизе сообщило издание New Scientist со ссылкой на журнал Physical Review Letters, в котором должна появиться статья.
Ученые поместили каплю жидкого галлия в круглый электрод под небольшим углом так, чтобы металл касался стенок. В момент прохождения электрического тока галлий взаимодействует с окружающим электролитом — и образуется оксид галлия. Поскольку поверхностное натяжение оксида галлия меньше, чем у самого галлия, сфера начинает расширяться. Из-за этого капля отходит от стенок электрода.
Как только контакт потерян, сфера опять сжимается, и тогда оксид вновь становится галлием. Под действием гравитации металл съезжает обратно к электроду. Так, галлий способен производить до 610 биений в минуту. По словам исследователей, это первый опыт, в котором жидкий металл подвергли импульсному контролю.
New Scientist
Участвовавший в работе Ксиолин Ванг (Xiaolin Wang) сказал, что он сам и его коллеги вдохновлялись фильмом «Терминатор-2». По его словам, пульсирующие капли пригодятся в питании искусственных мышц мягких жидких роботов.
На прошлой неделе инженеры MIT показали слепого галопирующего робота Cheetah, который способен вслепую преодолевать препятствия.
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