Австралийские ученые заставили биться жидкий галлий

Исследователи из Вуллонгонгского университета ( Австралия ) продемонстрировали биение жидкого галлия в электрическом поле. Об этом в пресс-релизе сообщило издание New Scientist со ссылкой на журнал Physical Review Letters, в котором должна появиться статья.

Ученые поместили каплю жидкого галлия в круглый электрод под небольшим углом так, чтобы металл касался стенок. В момент прохождения электрического тока галлий взаимодействует с окружающим электролитом — и образуется оксид галлия. Поскольку поверхностное натяжение оксида галлия меньше, чем у самого галлия, сфера начинает расширяться. Из-за этого капля отходит от стенок электрода.

Как только контакт потерян, сфера опять сжимается, и тогда оксид вновь становится галлием. Под действием гравитации металл съезжает обратно к электроду. Так, галлий способен производить до 610 биений в минуту. По словам исследователей, это первый опыт, в котором жидкий металл подвергли импульсному контролю.

New Scientist

Участвовавший в работе Ксиолин Ванг (Xiaolin Wang) сказал, что он сам и его коллеги вдохновлялись фильмом «Терминатор-2». По его словам, пульсирующие капли пригодятся в питании искусственных мышц мягких жидких роботов.

На прошлой неделе инженеры MIT показали слепого галопирующего робота Cheetah, который способен вслепую преодолевать препятствия.