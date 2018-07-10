В кассовых чеках увидели смертельную опасность

Шведские ученые пришли к выводу, что кассовые квитанции могут повысить риск развития смертельных заболеваний из-за содержания бисфенола. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал рассказал историю кассира Мишель Мартинес, которая через месяц после работы обратилась к врачам из-за выпадения волос, язв на теле и несмывающейся краски на руках. Врачи выяснили, что проблемы со здоровьем у девушки начались из-за частых прикосновений к чекам.

По данным РЕН ТВ, бисфенол есть в 90 процентах кассовых квитанций. Это вещество просачивается через кожу и с кровью может попасть «абсолютно во все органы».

Ученые связывают воздействие бисфенола с развитием рассеянного склероза, рака кожи и груди, а также болезней репродуктивной системы.