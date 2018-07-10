В кассовых чеках увидели смертельную опасность 

Шведские ученые пришли к выводу, что кассовые квитанции могут повысить риск развития смертельных заболеваний из-за содержания бисфенола. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Телеканал рассказал историю кассира Мишель Мартинес, которая через месяц после работы обратилась к врачам из-за выпадения волос, язв на теле и несмывающейся краски на руках. Врачи выяснили, что проблемы со здоровьем у девушки начались из-за частых прикосновений к чекам.
По данным РЕН ТВ, бисфенол есть в 90 процентах кассовых квитанций. Это вещество просачивается через кожу и с кровью может попасть «абсолютно во все органы».
Ученые связывают воздействие бисфенола с развитием рассеянного склероза, рака кожи и груди, а также болезней репродуктивной системы.
На сайте шведской инспекции по химическим веществам сообщается, что в ЕС к 2020 году решили запретить использование бисфенола А при производстве термобумаги и печати различных билетов. С 2011 года Швеция запретила использование бисфенола А при нанесении краски на пищевые упаковки продукции, предназначенной для детей до трех лет.