Украина объявила о планах по запуску спутников

Украина будет с 2020 года отправлять спутники для зондирования Земли

Украины Председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко заявил, что с 2020 года Киев будет запускать по одному спутнику дистанционного зондирования Земли ежегодно. Он отметил, что в настоящее время Украина заканчивает разработку космической программы на ближайшие 5 лет. «Эта программа предусматривает, начиная с 2020 года, запуски по одному спутнику дистанционного зондирования Земли…» — приводит УНН слова Дегтяренко. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что стране удалось сохранить своё место в клубе космических держав.