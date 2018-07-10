Украина объявила о планах по запуску спутников

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Украина будет с 2020 года отправлять спутники для зондирования Земли 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко заявил, что с 2020 года Киев будет запускать по одному спутнику дистанционного зондирования Земли ежегодно.
Он отметил, что в настоящее время Украина заканчивает разработку космической программы на ближайшие 5 лет.
«Эта программа предусматривает, начиная с 2020 года, запуски по одному спутнику дистанционного зондирования Земли…» — приводит УНН слова Дегтяренко.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что стране удалось сохранить своё место в клубе космических держав.
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