NASA защитило зонд от солнечного перегрева

NASA защитило космический зонд от солнечного перегрева

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA установили термощит на новую автоматическую межпланетную станцию Parker Solar Probe, которая готовится к далекому полету к Солнцу. Ее запуск планируется уже через три недели, так что все подготовительные работы идут полным ходом.

Главная миссия космического зонда Parker Solar Probe — изучение поверхности Солнца. Уникальные данные помогут в подготовке будущих пилотируемых полетов за пределы орбиты Земли, поскольку позволят прогнозировать радиационную обстановку, в которой придется работать и жить покорителям космоса, изучить природу так называемого солнечного ветра.

В этот раз зонд приблизится к светилу максимально близко — на расстояние всего шесть миллионов километров. Это в семь раз ближе, чем когда-либо удавалось другому космическому аппарату. Зонд достигнет пределов огненной короны Солнца. Температура там может достигать от 500 тысяч градусов по Цельсию до нескольких миллионов. Поэтому ученые долго работали над тем, чтобы станция, на создание которой затрачено полтора миллиарда долларов, попросту не сгорела.

Выход был придуман с помощью щита, облаченного в специальный корпус, шириной в 2,4 метра и толщиной 11,5 сантиметра. Принцип его работы состоит в том, что при сильном нагревании вещество с его поверхности начинает сублимироваться, а самые быстрые атомы и молекулы покидают ее и тем самым охлаждают.

В итоге даже при самом максимальном сближении с Солнцем температура поверхности щита не будет подниматься выше 1400 градусов по Цельсию. А внутри станции будет обеспечена практически комнатная температура — 30 градусов, что важно для бесперебойной работы установленного на борту оборудования. Кроме того, солнечные батареи работают на уникальной системе охлаждения и заключены в защитную стеклянную оболочку.

Сейчас АМС в собранном состоянии находится в одном из ангаров рядом с космодромом на мысе Канаверал. 13 июля NASA готова устроить ее презентацию. Старт намечен на 4 августа. На заданную орбиту вокруг Солнца станция выйдет в конце 2024 года.