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Китай запустил очередной навигационный спутник Beidou
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Китай успешно вывел на орбиту 32-й навигационный спутник Beidou 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Yang Zhiyuan/Xinhua
Китай во вторник успешно вывел на орбиту свой 32-й навигационный спутник Beidou. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в 04:58 по местному времени (23:58 мск понедельника) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3А".
Этот запуск — 280-й по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".
Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая уже покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируется полностью завершить — к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.
Наступивший год станет ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, многие проекты вступят в ключевую фазу реализации. С января по декабрь КНР собирается вывести на орбиту 18 навигационных космических аппаратов, в итоге система Beidou покроет территорию всех стран Экономического пояса Шелкового пути.
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