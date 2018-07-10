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Разрушение ледника сняли на видео
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Разрушение ледника в Гренландии сняли на видео 

Naked-Science.ru 55 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи зафиксировали отделение айсберга протяженностью около шести километров от ледника Хельхейм на юго-востоке Гренландии. Видеосъемка поможет больше узнать о процессе разрушения ледников и о том, как он влияет на изменения уровня Мирового океана.
Айсберг начал откалываться от ледника 22 июня 2018 года, в 23:30 по местному времени. Исследователи рассказали, что начало отделения ледяного массива сопровождалось громким «ревущим» шумом — он длился около пяти минут. Весь процесс формирования айсберга занял примерно полчаса, на видеозаписи его ускорили, уместив в 90 секунд. Съемка зафиксировала разнообразие форм возникающих айсбергов: от ледника откалывались и крупные пластины льда, и небольшие, вытянутые вверх остроконечные айсберги (pinnacled icebergs).
На видео заметно, как фрагменты ледяного массива сталкиваются друг с другом, а затем множество небольших осколков переворачивается и постепенно уходит под воду. Из-за этого уровень воды повышается — отделение крупных айсбергов вносит большой вклад в рост уровня Мирового океана в целом. По словам ученых, такие видеозаписи помогают скорректировать существующие теоретические модели, прогнозирующие изменения глобального уровня воды. В основном они используют данные спутниковых съемок сравнительно невысокого разрешения, поэтому по ним трудно судить о том, как именно разрушается лед.
Крупнейшие ледники Земли находятся в Антарктике, и уровень воды там растет быстрее, чем в других регионах планеты, — ученые связывают это с таянием антарктических ледников. Однако суровые условия затрудняют непосредственные исследования разрушения ледяного покрова континента. Добраться до Гренландии значительно проще, поэтому этот остров — идеальная «лаборатория», позволяющая следить за формированием айсбергов.
Точные прогнозы роста уровня Мирового океана необходимы не только исследователям: они принципиально важны для жителей прибрежных городов. Более ранние работы показывают, что таяние крупных ледяных щитов вызовет отток воды из приполярных областей, и тогда уровень воды в разных регионах будет расти неравномерно. Данные о том, как будут разрушаться ледники, помогут выяснить, насколько этот процесс угрожает определенным городам.
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