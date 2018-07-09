Ещё
В конце июля можно увидеть «кровавую» Луну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

«Кровавая» луна и Марс появятся на небе во время самого длинного лунного затмения века 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: НАСА
"Кровавую" луну можно будет увидеть во время самого продолжительного в 21 веке лунного затмения, которое состоится 27 июля, сообщает The Independent.
Также, во время затмения наблюдатели смогут увидеть на небе Марс более ярким, чем обычно. Впервые за последние 15 лет планета пройдет так близко от Земли.
Затмение продлится 1 час и 43 минуты и станет самым продолжительным в этом веке. Причина в том, что Луна пройдет на довольно большом расстоянии от Земли.
Лучшее место для наблюдения за "кровавой" луной, по мнению члена Королевского астрономического общества Роберта Массея, находится в Восточной и Южной Европе. В то время, как жители американского континента совсем не смогут увидеть затмение.
"Это действительно потрясающая и редкая возможность — увидеть на ночном небе одновременно лунное затмение и Марс. Это прекрасный шанс для фотографов", — говорит Массей.
Газета.Ru: последние новости
Найден самый яркий объект в ранней Вселенной Самая маленькая в мире собака установила новый рекорд Астроном предсказал падение на Землю советской межпланетной станции
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза230
В России отреагировали на уход Джонсона97
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги15
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»71
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение