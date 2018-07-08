Бронзовую статуэтку Осириса нашли в тайнике пирамиды Джосера близ Каира

Группа египетских специалистов, проводящая реставрационные работы на ступенчатой пирамиде Джосера, обнаружила уникальную бронзовую статуэтку древнеегипетского бога Осириса. В период правления фараонов его почитали как бога возрождения, царя потустороннего мира и судьи душ, отошедших в мир иной.

Как рассказал журналистам Генеральный секретарь Совета египетского министерства по делам древностей Мустафа Вазири , "фигурка могущественного божества была найдена при реставрации отдельных частей западной стены пирамиды Джосера, расположенной в археологическом районе Саккара в нескольких десятках километров к югу от современной столицы Египта Каира ". Она находилась в тайнике, который был построен тысячи лет назад между двумя гигантскими блоками, составляющими основу строения, почти на самой поверхности пирамиды. Данный тайник, однако, за многие столетия так и не был замечен. Только теперь, освобождая полые пространства между блоками от щебня, песка и археологического мусора, ученые обнаружили спрятанную статуэтку.

Египтологи полагают, что фигурка Осириса была положена "в укромное место" одним из жрецов древнего храма, находящегося поблизости от пирамиды. Судя по всему, таким образом служитель намеревался укрепить свою связь с потусторонним миром, привлекая с этой целью "двойную силу" — фараона, который считался божественным воплощение на земле, и самого Осириса.

Обнаруженная статуэтка находится в очень хорошем состоянии. Она была создана, как считают археологи, в поздний период правления династий фараонов. Ее высота составляет чуть более 60 см. Осирис изображен стоящим, в руках он держит хекет и нехеху (скипетр и цеп) — символы царской власти в Древнем Египте. Как отметил Вазири, артефакт доставлен в специальную ремонтную мастерскую при исследовательском центре в Саккаре, где будут проведены его доскональное изучение и необходимые восстановительные работы.

Шестиступенчатая пирамида Джосера в Саккаре является самым древним из сохранившихся до наших дней грандиозных каменных строений в мире. Она была построена приблизительно в 2650 году до нашей эры как погребальный храм семьи первого фараона III династии Древнего царства Джосера. В настоящее время длина и ширина пирамиды у ее основания составляют 121 м и 109 м, высота — 61 м. Ступенчатая пирамида в Саккаре считается предтечей всех гладких египетских пирамид, возведенных в последующие столетия в Древнем Египте, в том числе и трех пирамид на плато Гиза — Хеопса, Хефрена и Миккерина.