«Отец интернета» раскрыл давний секрет

Один из создателей интернета Винтон Серф (Vinton Cerf) сообщил подробности разработки сетевой модели передачи данных TCP/IP. Об этом сообщает Computer World.

В частности, Серф объяснил, почему протокол IPv4 использует 32-битные адреса. Из-за установленного в 1981 году лимита этот протокол ограничивает адресное пространство до 4,22 миллиарда IP-адресов, поэтому израсходование этих адресов уже много лет считается серьезной проблемой.

IP-адреса — это уникальная последовательность номеров, назначенных каждому адресуемому компьютеру, маршрутизатору, веб-серверу или подключенному к интернету компьютеру. Адреса IPv4 записываются в виде четырех чисел от 0 до 255 (четыре раза по восемь бит), разделенных точками. Этот тип протокола адресов используется для маршрутизации большинства интернет-трафика в мире.

Отец интернета пояснил, что IPv4 никогда не задумывался в качестве «производственной» версии, поэтому при его создании в 1970-х годах использовались грубые расчеты. Сначала ученые размышляли о том, сколько сетей будут использоваться в каждой стране. Они решили, что их будет как минимум две. Затем они попытались посчитать количество существующих на тот момент государств.

«Мы не знали точную цифру, а Google тогда не было. Так что мы предположили число 128. Поэтому два раза по 128 — это 256, что занимает 8 бит, чтобы показать, в какой стране вы находитесь», — рассказал Серф.

Затем перед исследователями стояла задача выяснить количество компьютеров, которые будут подключены к сетям. Так как в то время вычислительные устройства могли позволить лишь обеспеченные люди, команда назвала цифру в 16 миллионов компьютеров — это означало, что для адреса хоста требуется 24 бита.

«И я подумал … что если все это сработает, то мы создадим систему производственной версии, когда мы лучше поймем, сколько места нам нужно. Что ж, получилось не совсем так, как мы думали», — пояснил ученый. Он добавил, что протокол получил широкое распространение и «ускользнул от лаборатории».

Из-за ограничения в протоколе IPv4 4 февраля 2008 года организация ICANN начала замену всех IP-адресов, записанных в новом формате IPv6. Новый протокол со временем должен решить кризис израсходования адресов.