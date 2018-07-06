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Атмосферное электричество помогает паукам летать
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Атмосферное электричество помогает паукам летать 

Индикатор 46 минут назад
Фото: Индикатор
Британские ученые обнаружили, что некоторые пауки могут летать с помощью атмосферного электричества и крохотного «парашюта» из паутины. Насекомые чувствуют, как изменяется электрическое поле вокруг них и используют его для перемещений по воздуху. Об этом открытии британских ученых рассказывается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Некоторые пауки могут перелетать на довольно большие расстояния, причем до сих пор не было ясно, как именно они это делают. Долгое время считалось, что пауки выпускают для этого своеобразный «парашют» из паутины и с его помощью планируют по воздуху. Однако «полет» пауков можно наблюдать и в совсем безветренную погоду, и даже в дождь. Ученые из Бристольского университета предположили в своем новом исследовании, что в качестве «подъемной силы» пауки используют не ветер, а электрическое поле.
В атмосфере всегда есть некоторый градиент электрического потенциала — разница напряжений в разных точках. Мы почувствовать эту разницу не можем, а некоторые насекомые (например, пчелы) — научились. Они используют это «шестое чувство» для коммуникации друг с другом и ориентации в пространстве. До сих пор не было известно, обладают ли такой способностью пауки. Новое исследование показало, что пауки не только чувствуют градиент электрического потенциала в атмосфере, но и используют его для полетов.
В серии экспериментов ученые поместили взрослых пауков рода Erigone в искусственно созданное электрическое поле, аналогичное тому, что возникает в природе. Если поле включить, пауки выпускают «парашют» из паутины и начинают подниматься вверх, а если выключить, опускаются обратно. Чтобы использовать градиент потенциала для полета, паукам так же необходим «парашют» из паутины.
Только он поднимает насекомое не за счет ветра, а за счет разности потенциалов. Тонкие нити паутины поднимаются наверх подобно тому, как человеческие волосы «встают дыбом», если потереть воздушный шарик о свитер и поднести к голове. Только поднять за собой человека волосы поднять не могут, а нити паутины легко справляются с весом паука.
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