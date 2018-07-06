Ещё
Жабу-Голлума нужно срочно спасать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ
Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ

Жабу-Голлума нужно срочно спасать 

Популярная механика 43 минуты назад
Фото: Популярная механика
Жабу, названную в честь Голлума из «Властелина Колец», занесли в список видов, находящихся на грани вымирания.
Жаба Ansonia smeago, получившая свое латинское название в честь хоббита Смеагола, которого магия Кольца Всевластия превратила в скользкое и странное существо, живет в горах Малайзии. Впервые ее описали в 2016 году; тогда же зоологи дали ей имя — за любовь к водоемам, удлиненные пальцы и большие глаза. Два года спустя жабу занесли в «красный» список угрожаемых видов Международного союза охраны природы.
Если в ближайшее время власти Малайзии не остановят расширение территорий отелей, в стране может не остаться лесов, пригодных для обитания A. smeago, предупреждают экологи. Жабы-Голлумы — энедемики одной-единственной горы, и поэтому очень уязвимы.
Популярная механика: последние новости
В пятницу Земля убежит от Солнца В Млечном Пути нашли следы столкновения с неизвестной карликовой галактикой Японцы выпустили "электронный нос"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители подняли на перехват35
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве72
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии80
Американца в Москве приговорили к 11 годам «строгача»41
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа253
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение