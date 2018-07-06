Жабу-Голлума нужно срочно спасать

Жабу, названную в честь Голлума из «Властелина Колец», занесли в список видов, находящихся на грани вымирания.

Жаба Ansonia smeago, получившая свое латинское название в честь хоббита Смеагола, которого магия Кольца Всевластия превратила в скользкое и странное существо, живет в горах Малайзии . Впервые ее описали в 2016 году; тогда же зоологи дали ей имя — за любовь к водоемам, удлиненные пальцы и большие глаза. Два года спустя жабу занесли в «красный» список угрожаемых видов Международного союза охраны природы.

Если в ближайшее время власти Малайзии не остановят расширение территорий отелей, в стране может не остаться лесов, пригодных для обитания A. smeago, предупреждают экологи. Жабы-Голлумы — энедемики одной-единственной горы, и поэтому очень уязвимы.