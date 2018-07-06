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У мышей нашли нейроны голода
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У мышей нашли новые нейроны, связанные с чувством голода 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученые из Китая и Сингапура выявили в мышином мозге группу нейронов, которые активируются, когда грызун ощущает голод. По словам исследователей, похожие нейроны есть и у людей, поэтому новые данные можно использовать при изучении нарушений пищевого поведения у человека. Исследование опубликовано в журнале Science.
Сегодня известно несколько типов нейронов, связанных с чувством голода. Однако клетки, описанные в новой работе, расположены в регионе мозга, о котором известно не так много. Зона nucleus tuberalis lateralis (NTL) — одна из частей гипоталамуса, регулирующего с помощью гормонов многие функции организма: ощущения голода и жажды, суточные ритмы сна и бодрствования, половое поведение. Известно, что повреждения и патологии NTL у людей приводили к кахексии — состоянию крайнего истощения.
Авторы новой работы исследовали выработку одного из гормонов гипоталамуса соматостатина — сегодня его чаще всего используют для подавления активности гормона роста при лечении опухолей. В процессе работы специалисты обнаружили в NTL мышей особую группу нейронов, выделяющих соматостатин. Выяснилось, что эти нейроны активируются, когда мышь голодна либо после введения «гормона голода» грелина, его уровень в организме поднимается перед приемом пищи. Когда соматостатиновые нейроны NTL грызунов стимулировали оптогенетическими методами, животные съедали больше корма и быстрее набирали вес. Затем исследователи «отключили» эти нейроны — такие мыши ели меньше и прибавляли в весе медленнее, чем контрольная группа. Ученые пришли к выводу, что нейроны NTL участвуют в процессах, регулирующих аппетит.
Дальнейшие исследования покажут, насколько схожи механизмы работы таких клеток у людей и мышей. Если клетки человеческой NTL также регулируют аппетит, это позволит больше узнать о том, как эти нейроны работают сами по себе и взаимодействуют с другими клетками, вовлеченными в такие процессы. В перспективе эти данные помогут создать новые методы лечения ожирения и расстройств пищевого поведения. По оценке ВОЗ, ожирением страдают около 13% взрослого населения Земли.
Ранее ученые обнаружили специфические нейроны, регулирующие поведение дрозофил при белковом голодании.
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