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В Казахстане найдены обломки «НЛО»
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В Казахстане найдены обломки «НЛО» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Fotolia
Неизвестный светящийся объект упал с неба в Западно-Казахстанской области, после чего в степи загорелась трава.
По рассказам местных жителей, неизвестный объект размером три на три метра во время падения в атмосфере светился и горел. Его обломки обнаружены в радиусе нескольких сотен метров от места падения, передает «Вести.ру» со ссылкой на местный портал Nur.kz.
После падения объекта загорелась степь на площади почти в сто гектаров. Через несколько часов пожар потушили. Пострадавших нет.
Отмечается, что на месте работают представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологи. Предположительно, это обломки метеозонда или ракеты.
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Комментарии6  Ещё 4 источника 
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