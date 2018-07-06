В Казахстане найдены обломки «НЛО»

Неизвестный светящийся объект упал с неба в Западно-Казахстанской области, после чего в степи загорелась трава.

По рассказам местных жителей, неизвестный объект размером три на три метра во время падения в атмосфере светился и горел. Его обломки обнаружены в радиусе нескольких сотен метров от места падения, передает «Вести.ру» со ссылкой на местный портал Nur.kz.

После падения объекта загорелась степь на площади почти в сто гектаров. Через несколько часов пожар потушили. Пострадавших нет.

Отмечается, что на месте работают представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологи. Предположительно, это обломки метеозонда или ракеты.