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Раскрыта загадка «лунной лихорадки»
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Большой десантный корабль РФ сел на мель

Раскрыта загадка «лунной лихорадки» 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Лунную лихорадку" у астронавтов, побывавших на спутнике Земли, вызвала пыль. Как сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA), ученым предстоит выяснить, может ли лунная пыль угрожать жизни человека.
В сообщении подчеркивается, что потенциальный ущерб от вдыхания лунной пыли пока неизвестен. Исследования показывают, что даже ее имитаторы могут разрушать клетки легких и мозга после длительного воздействия.
В ESA напомнили, что все 12 астронавтов, ступавших на Луну, сталкивались с «лунной лихорадкой». Из-за пыли, которая цеплялась за их скафандры, у них болело горло и слезились глаза.
На то, чтобы избавиться от чихания и заложенности носа, некоторым астронавтам потребовалось несколько дней. Внутри космического корабля пыль пахла, как порох.
Для оценки степени риска при вдыхании лунной пыли ESA собрало группу из 12 ученых со всего мира. Они будут тестировать космическое оборудование, работая с имитацией лунной пыли, добытой в вулканическом регионе Германии.
Лунная пыль похожа на порошок, но режет не хуже стекла. Она состоит из острых абразивных частиц и содержит силикаты. Шахтеры на Земле страдают от воспалений и повреждений легких от вдыхания силиката.
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