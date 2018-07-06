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Межпланетная станция упадёт на Землю
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Астроном предсказал падение на Землю советской межпланетной станции 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Pixabay
Неудачно запущенная к Венере советская станция в ближайшие годы упадет на Землю, передает РИА "Новости" заявление астронома, историка космонавтики Павла Шубина.
Он уточнил, что 27 марта 1972 года в космос отправилась станция "Венера-8". 31 марта СССР предпринял попытку запуска ее "близнеца", но на этапе работы разгонного блока, который с околоземной орбиты должен был вывести станцию на межпланетную траекторию полета, произошел сбой и двигатель выключился.
Станция вместе с разгонным блоком осталась на вытянутой орбите, вращаясь вокруг Земли. Чтобы не сообщать о неудаче, вместо имени "Венера-9" аппарат получил название "Космос-482". В свою очередь "Венера-8" совершила посадку на поверхность Венеры и впервые в мире передала научную информацию о ее поверхности.
"Станция "Космос-482" вернется к нам в ближайшие 4-7 лет", — рассказал Шубин.
По его словам, после запуска станция вместе с разгонным блоком осталась на орбите с параметрами 220 км на 9800 км, а за прошедшие полвека потеряла около 7400 км, снизив апогей (высшую точку орбиты) до 2400 км.
Он добавил, что пока не понятно, где может приземлиться спускаемый аппарат, но это произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.
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