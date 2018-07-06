Балтийскому морю грозит необратимая катастрофа

Балтийскому морю предрекли необратимую катастрофу

Прибрежные районы Балтийского моря за последние сто лет испытали «беспрецедентно серьезную» потерю кислорода. К такому выводу пришли финские и немецкие ученые. Исследование опубликовано в журнале Biogeosciences, кратко о нем сообщает Европейский союз наук о Земле.

Специалисты обнаружили, что последний период деоксигенации (потери кислорода) в Балтийском море начался не в 1950-х годах, как считалось ранее, а в 1900-х. При этом особенно интенсивно процесс, обусловленный человеческими факторами, проходил в конце XX века.

К подобным выводам авторы пришли, изучив четырехметровый керн, извлеченный с дна Архипелагового моря (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами). Исследованный образец позволил оценить колебания кислорода в регионе за последние 1,5 тысячи лет.

Специалисты отмечают, что антропогенная нагрузка является основной причиной деоксигинации Балтийского моря в течение последних ста лет. Ученые признают, что, несмотря на снижение воздействия человека, происходящее в последние годы, содержание кислорода в воде практически не увеличивается.

Причину этого специалисты видят в глобальном изменении климата. В таких условиях заметно снизить деоксигенацию может, по мнению экспертов, еще большее сокращение антропогенной нагрузки.