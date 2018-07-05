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Появилась версия возникновения квадратных облаков.
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В появлении квадратных облаков обвинили американских ученых 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Американский ученый Кристофер Фоллен, руководитель научно-исследовательской программы HAARP, высказал свою версию возникновения квадратных облаков.
К появлению квадратных облаков могут быть причастны американские ученые. Ранее в Сети появились снимки облаков правильной геометрической формы в небе США. Их появление перепугало многих пользователей сети. Необычное природное явление стали приписывать исследователям научного проекта HAARP. Он был запущен как станция по изучению ионосферы в конце 90-х годов.
Сторонники теории заговоров считают, что программа HAARP служит прикрытием глобальной системы управления климатом. Якобы, именно она стала причиной крупных землетрясений и цунами в последние годы. Глава научного проекта Кристофер Фоллен, в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту, попытался опровергнуть обвинения в свой адрес.
«Да, есть те, кто верит, что эта установка может влиять на климат. Но правда от этого очень далека. Мы абсолютно никак не можем повлиять на погоду. Это все равно, что сунуть кипятильник в реку. Мы никак не влияем на глобальный климат. На самом деле, в определенном смысле, было бы неплохо, если бы мы это могли. Но людей это волнует, и часто происходит замена научных понятий. Это очень запутанный и непростой вопрос», — пояснил ученый.
Метеорологи полагают, что квадратные облака могли появиться под воздействием инверсионных следов от самолетов или от дующих перпендикулярно ветров.
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