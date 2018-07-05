Японцы выпустили «электронный нос» 

Tanita, японская компания — производитель электронных весов и алкотестеров, представила новинку — прибор ES-100, определяющий интенсивность запаха.
Прибор нужно включить и поднести сенсор к нужной части тела. Через 10 секунд на экране высвечивается оценка по десятибальной шкале. При пяти баллах производитель советует надеть свежую одежду и принять душ. Прибор реагирует как на запах пота, так и на запах парфюмерии.
Стоит ES-100 неделево — почти 14 тысяч йен, или 8000 рублей, купить его пока можно только в Японии. Целевая аудитория — мужчины, работающие в компаниях с строгим дресс-кодом. В инструкции говорится, что сенсора хватит на 2000 проб.