Японцы выпустили «электронный нос»

Tanita, японская компания — производитель электронных весов и алкотестеров, представила новинку — прибор ES-100, определяющий интенсивность запаха.

Прибор нужно включить и поднести сенсор к нужной части тела. Через 10 секунд на экране высвечивается оценка по десятибальной шкале. При пяти баллах производитель советует надеть свежую одежду и принять душ. Прибор реагирует как на запах пота, так и на запах парфюмерии.