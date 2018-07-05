Найдены гены одиночества

То, насколько одинокими мы себя чувствуем, может быть обусловлено генетически, считают исследователи из Кембриджского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследовав данные почти полумиллиона человек, ученые выделили регионы генов, связанных с одиночеством. 13 из них оказались связаны со стремлением людей посещать бары и пабы, 6 — с желанием посещать тренажерный зал и 18 — с принадлежностью к религиозным группам.

Также исследователи выявили доказательства возможной связи между одиночеством и ожирением — вероятность возникновения и того, и другого регулировалась одними и теми де генами и, очевидно, бороться с этими проблемами стоит одновременно.