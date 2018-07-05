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Марсоход Opportunity отказался просыпаться
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Марсоход Opportunity около месяца не выходит на связь из-за бури на Марсе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: NASA
Марсоход Opportunity в условиях бушующей на Марсе сильной бури перешел в спящий режим, и сигнала от его бортовой аппаратуры пока не поступало.
Об этом сообщил в среду портал space.com со ссылкой на заместителя руководителя исследовательской программы Mars Exploration Rover Mission ("Исследования Марса с помощью самоходных аппаратов") Рэй Арвидсон из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури).
"Мы не получали сигнал с марсохода на протяжении нескольких недель", — отметил он, напомнив о том, что с 30 мая на поверхности планеты бушует буря и солнечные батареи марсохода не получают достаточной энергии.
Сейчас, по его словам, марсоход перешел в спящий режим, при котором "аппаратура периодически включается, проводится проверка имеющегося заряда батарей и в случае, если он слишком низок, аппаратура вновь возвращает [марсоход] в спящий режим".
"Когда буря ослабнет, аппаратура должна включиться и послать радиосигнал, — добавил он. — Мы внимательно следим за этим, но сигнала пока не получали". Другой участник программы исследований, сотрудник Университета штата Аризона Джим Райс, отметил, что буря распространилась на значительную часть поверхности Марса. "Но я уверен, что нам удастся пережить этот период", — подчеркнул он.
Opportunity совершил посадку на марсианское плато Меридиана в январе 2004 года, три недели спустя после того, как на поверхность планеты опустился другой марсоход — Spirit, проработавший до марта 2010 года. Специалисты NASA не получали фотографической информации с Opportunity с 10 июня нынешнего года.
К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на планете в далеком прошлом, а также возможность существования человека на Марсе в будущем.
ТАСС: последние новости
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