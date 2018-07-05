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Гитарист Queen создал стереоскопическое изображение Рюгу
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Гитарист группы Queen создал стереоскопическое изображение астероида Рюгу 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Twitter
Гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй создали стереоскопическое изображение астероида Рюгу, находящегося на расстоянии 280 млн км от Земли. Об этом сообщается на сайте миссии японского межпланетного космического аппарата "Хаябуса-2", разработанного с целью изучения астероида.
Мэй ранее уже имел опыт создания стереоскопических изображений небесных тел и обратился к команде "Хаябуса-2", чтобы получить необходимые для этого снимки Рюгу. На основе полученных данных Мэю удалось создать изображение астероида, позволяющее рассмотреть его в трех измерениях и увидеть особенности рельефа космического тела.
"Это было несложно сделать, потому что освещение прекрасное, угол [с которого сделаны снимки] отличный, нужно просто разместить два снимка рядом, и получится стереоскопическое изображение", — рассказал Мэй.
В конце июня "Хаябуса-2" спустя три с половиной года после запуска достиг астероида Рюгу, приблизившись к нему расстояние 20 км. Общая протяженность проделанного им пути составила порядка 3,2 млрд км.
В течение нескольких месяцев "Хаябуса-2" продолжит сближаться с астероидом, параллельно изучая его траекторию вращения и гравитационное поле. Согласно расчетам специалистов, в сентябре — октябре зонд совершит посадку на астероиде и возьмет образцы пород. Подобная операция будет проделана трижды, в том числе в феврале и мае следующего года. Затем в ноябре — декабре 2019 года зонд отправится обратно на Землю.
Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, всего 900 метров. "Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.
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