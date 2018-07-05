Гитарист Queen создал стереоскопическое изображение Рюгу

Гитарист группы Queen создал стереоскопическое изображение астероида Рюгу

Ryugu in glorious stereo for the first time ever! For more details visit JAXA — or Bri's soapbox! Or my IG — brianmayforreal — Bri pic.twitter.com/8vKL9CJF0O— Dr. Brian May (@DrBrianMay) 27 июня 2018 г. Гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй создали стереоскопическое изображение астероида Рюгу, находящегося на расстоянии 280 млн км от Земли. Об этом сообщается на сайте миссии японского межпланетного космического аппарата "Хаябуса-2", разработанного с целью изучения астероида.

Мэй ранее уже имел опыт создания стереоскопических изображений небесных тел и обратился к команде "Хаябуса-2", чтобы получить необходимые для этого снимки Рюгу. На основе полученных данных Мэю удалось создать изображение астероида, позволяющее рассмотреть его в трех измерениях и увидеть особенности рельефа космического тела.

"Это было несложно сделать, потому что освещение прекрасное, угол [с которого сделаны снимки] отличный, нужно просто разместить два снимка рядом, и получится стереоскопическое изображение", — рассказал Мэй.

В конце июня "Хаябуса-2" спустя три с половиной года после запуска достиг астероида Рюгу, приблизившись к нему расстояние 20 км. Общая протяженность проделанного им пути составила порядка 3,2 млрд км.

В течение нескольких месяцев "Хаябуса-2" продолжит сближаться с астероидом, параллельно изучая его траекторию вращения и гравитационное поле. Согласно расчетам специалистов, в сентябре — октябре зонд совершит посадку на астероиде и возьмет образцы пород. Подобная операция будет проделана трижды, в том числе в феврале и мае следующего года. Затем в ноябре — декабре 2019 года зонд отправится обратно на Землю.

Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, всего 900 метров. "Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.