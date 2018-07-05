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Китай обзаведется дронами-курьерами
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Китай стремительно наращивает парк коммерческих дронов-курьеров 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Китайские компании намерены развивать беспилотные системы доставки грузов. Для этого они задействовуют грузовые БПЛА и скоростные квадроциклы, что уже в скором времени выведет Китай в мировые лидеры робототехники.
Крупнейшая в мире электронная торговая площадка — Alibaba с помощью БПЛА, оснащенных программным обеспечением дочерней компании Ele.me, перевозит товары в пункты доставки, откуда уже непосредственно заказчику их доставляют водители-курьеры. С помощью летательных аппаратов время доставки удалось сократить до 20 минут. Пока район действия БПЛА-курьеров ограничен промышленным районом Шанхая — Цзиньшань площадью 22 кв. км. Однако уже в ближайшем будущем такие районы появятся и в других городах.
Еще одна новинка от Alibaba — четырехколесный робот-курьер G Plus, способный передвигаться со скоростью 16 км/час. Уникальности ему добавляют три твердотельных лидара с лазерной системой навигации. Как только он приезжает к месту назначения, клиенты разблокируют его с помощью приложения или пароля. Аналогичный робот-доставщик вскоре появится в США.
Beihang Unmanned Aircraft System Technology совместно с компанией Cainiao ведут разработку беспилотной авиационной системы UAS весом 3.6 тонны с просторной кабиной объемом 16 куб. м. Летательный аппарат способен перевозить груз весом 1 тонну на расстояние 1.5 тыс. км. Серийное производство UAS запланировано на 2025 год.
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