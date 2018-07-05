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У самого опасного интернет-оружия появился конкурент
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У самого опасного интернет-оружия появился конкурент 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Исследователь в области кибербезопасности из Болгарии под ником VessOnSecurity сообщил в своем Twitter об обнаружении нового опасного вируса.
По словам эксперта, действия вредоносного ПО схожи с поведением ботнета Mirai, который в 2016 году отключил несколько стран мира от интернета в ходе DDoS-атаки.
«По-прежнему не знаю, что это такое, но распространяется очень агрессивно… Характер атаки смутно похож на Mirai, но это не Mirai. Исполняемый файл упакован, команды достаточно полиморфны», — написал VessOnSecurity.
Спустя несколько дней исследователь опубликовал карту распространения вируса. «Во-первых, общая картина. Как обычно, первое место занимают США. Обратите внимание на необычно большое количество уникальных IP— и URL-адресов. Причина в черве, похожем на Mirai, о котором я упоминал на днях», — объяснил эксперт. По его данным, количество атак с помощью неизвестного вируса увеличивается с каждым часом, — по данным на 1 июля вредное ПО совершало нападение каждые 1,2 секунды.
Судя по URL-адресам, с которых чаще всего подгружаются вредоносные файлы, вирус действительно как-то связан с уже известным мощным ботнетом: указатели содержат упоминания Mirai и его модификации Sora.
Несколько месяцев назад эксперты из компании Fortinet сообщили, что в сети активизировалась новая версия крупнейшего в мире ботнета Mirai, названная Mirai OMG. Неизвестные злоумышленники не только захватывали устройства интернета вещеной, но и прекращали их в прокси-сервера. Таким образом хакеры сумели пропускать через гаджеты вредоносный трафик.
Впервые о ботнете Mirai узнали в середине 2016 года. Тогда под атаку попал сайт эксперта по интернет-безопасности Брайана Кребса: объем трафика достигал 660 гигабит в секунду. Специалист назвал ботнет «мощнейшим оружием современности».
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