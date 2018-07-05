Власти хотят расширить полномочия РАН

Ликвидировать научные организации можно будет только по согласованию с РАН

Исключением станут институты, которые находятся в ведении федеральных министерств и ведомств, напрямую подчинённых Президенту. Законопроект, расширяющий полномочия Российской академии наук Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 5 июля во втором чтении.

Согласно президентской инициативе, РАН сможет заниматься проведением научных исследований за счёт федерального бюджета во всех сферах научной деятельности, а также организовывать разработку программы фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период.

Кроме того, документ наделяет Российскую академию наук правом согласовывать ликвидацию и реорганизацию государственных научных организаций. Именно это новелла вызвала наибольшее количество споров при обсуждении законопроекта.

С президентом была согласована форма, согласно которой Академия наук должна была эти вопросы согласовывать.

«С президентом была согласована форма, согласно которой Академия наук должна была эти вопросы согласовывать. Правительство предлагало формулировку «рассматривает», — пояснил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на круглом столе в РАН. В то время, как поправки Правительства ко второму чтению законопроекта вызвали, по словам Никонова, критический настрой в профильном комитете палаты и правовом управлении Госдумы.

В процессе подготовки документа ко второму чтению компромисс был найден. Академии, на чём настояли депутаты, дадут право именно «согласовывать» ликвидацию и реорганизацию государственных научных организаций, за исключением тех, которые находятся в прямом подчинении главы государства.