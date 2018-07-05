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Ученых удивил гибкий палец австралопитеков
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Ученые: дети австралопитеков лазали по деревьям 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Zeresenay Alemseged
У детенышей австралопитеков большой палец был гибким и позволял держаться за тело матери или ветви деревьев, считают палеонтологи из Дартмутского колледжа в Нью-Хамфшире, США. Выводы были опубликованы в журнале Science Advances.
Данные были получены в ходе исследования образца DIK-1-1 — относительно полного скелета детеныша австралопитека, погибшего в 2,5-3 года. Возраст образца составил около 3,3 млн лет. Детеныш, самка, получила имя Селам.
Скелет ученые нашли в 2000 году, нога была обнаружена двумя годами позже. Анатомия стопы оказалась похожа на человеческую, но с одним выраженным отличием — большой палец был изогнут, как у шимпанзе. По мнению исследователей, он был более подвижен, чем человеческий и позволял хвататься за ветки, брать предметы или удерживаться на теле матери. Пятка при этом была маленькой и узкой, менее приспособленной для ходьбы, чем пятка человека или австралопитека Люси, жившей на 100 тыс. лет позже.
Как именно работали суставы, установить сложно — хрящи не сохранились до наших дней. Тем не менее, само открытие позволяет делать выводы о том, какой была жизнь детеныша австралопитека 3,3 млн лет назад.
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