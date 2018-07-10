«Прогресс МС-09» отправят в космос по сверхкороткой схеме

«Прогресс МС-09» попробуют отправить к МКС по сверхкороткой схеме

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" попробуют отправить к МКС по сверхкороткой трехчасовой схеме.

Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом" должна будет стартовать в 0.51 мск. Примерно через девять минут ракета выведет "Прогресс" на траекторию полета к МКС, и он отделится от третьей ступени "Союза". Примерно через полтора часа после старта станет понятно, подходят ли баллистические условия, в которых оказался корабль для того, чтобы добраться до станции за рекордное время.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 04.39 мск. Для того, чтобы менее чем за четыре часа добраться до МКС, кораблю нужно будет сделать всего два оборота вокруг Земли.

Сейчас самой быстрой схемой, по которой корабли доставляются к МКС, является четырехвитковая — четыре оборота вокруг Земли и порядка шести часов полета. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка и добирается до станции чуть более, чем за двое суток.

Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за три часа.

СПЕЦГРУЗЫ И СПЕЦЗАДАНИЯ

Как сообщал РИА Новости источник на космодроме Байконур, на грузовике впервые установят видеокамеры — они покажут сброс створок головного обтекателя с корабля, отделение второй ступени ракеты-носителя, отделение хвостового отсека на 297-й секунде и отделение самого "Прогресса МС-09" от третьей ступени ракеты-носителя на 529-й секунде полета.

Онлайн-трансляция при этом не планируется.

Кроме того, перед пуском из-под обтекателя корабля возьмут пробы воздуха, а с поверхности корабля возьмут мазки, чтобы выяснить, с какими бактериями "на борту" корабль отправляется в космос. Их сравнят с пробами, которые ранее были получены с поверхности МКС в космосе. Анализ показал, что они не характерны для Байконура

В отсеках корабля уложено около 2,5 тонны грузов. Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологический проблем (ИМБП) Александр Агуреев, корабль доставит космонавтам ассортимент рыбных блюд и закусок, различные мясные блюда, чахохбили, 20 упаковок мини-колбасок "Пиколини", йогурты с различными вкусами, овсяные каши и сладости.

Кроме того, "Прогресс МС-09" привезет на станцию новый скафандр "Орлан-МКС", предназначенный для выходов в открытый космос.