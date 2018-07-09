Полет «Прогресса МС-09» впервые снимут на камеру

Полет «Прогресса МС-09» к МКС впервые снимут на камеру, сообщил источник

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-09" впервые оснастят видеокамерами, чтобы показать отделение элементов ракеты "Союз-2.1а", которая выведет его на орбиту, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-09" стартует с Байконура 10 июля в 0.51 мск.

"Впервые в отечественной пилотируемой космонавтике на внешней поверхности грузового корабля установлена видеокамера. Она смонтирована на верхнем отсеке корабля и направлена вниз. Включение камеры будет выполняться по команде от бортового компьютера и должно быть произведено непосредственно в полете", — сказал собеседник агентства.

По его словам, видеокамера должна будет зафиксировать сброс створок головного обтекателя с корабля "Прогресс" на 183-й секунде полета, отделение второй ступени ракеты-носителя на 287-й секунде, отделение хвостового отсека на 297-й секунде и отделение самого "Прогресса МС-09" от третьей ступени ракеты-носителя на 529-й секунде полета.

При этом онлайн-трансляции "картинки" с видеокамеры наружного наблюдения не планируется — информация будет сохранена в накопителе и будет передана на Землю уже после стыковки корабля к МКС.

При предыдущем пуске по программе МКС 6 июня 2018 года камеру впервые установили на пилотируемый корабль "Союз МС-09". NASA вело трансляцию онлайн, а Роскосмос выложил в запись с камер уже после успешного выхода корабля на орбиту.

По словам источника РИА Новости, решение об установке камер было принято после аварии грузовика "Прогресс МС-04" 1 декабря 2016 года. Видеосъемка поможет отследить "многие нюансы", о которых не может поведать телеметрия.

Как сообщалось ранее, "Прогресс МС-09" должен будет впервые отправиться к Международной космической станции по сверхкороткой трехчасовой схеме (стыковка запланирована на 4.39 мск). Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за 3 часа.