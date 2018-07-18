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Окололунную станцию могут построить из русских модулей МКС
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Источник: станцию на орбите Луны могут построить из российских модулей МКС 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © NASA
Россия может принять решение о прекращении строительства своего сегмента Международной космической станции (МКС) и использовать еще не запущенные модули для создания международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Россия и США в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях создать окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway. Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2026 году.
"В связи с тем что эксплуатацию МКС планируется завершить в 2024 году, а российский сегмент до сих пор не достроен, высказываются предложения завершить его создание в текущей конфигурации, а заказанные модули использовать для расширения российского участия в проекте Lunar Orbital Platform — Gateway. Речь идет об узловом модуле, имеющем шесть портов для стыковки, и научно-энергетическом модуле, который бы мог существенно расширить пространство на окололунной станции", — рассказал собеседник агентства.
Еще один отсек, создающийся для МКС — многофункциональный лабораторный модуль "Наука", работы над которым ведутся уже более 20 лет — использовать в лунном проекте не планируется.
Пока, уточнил собеседник, это один из вариантов, который находится на стадии обсуждения.
В настоящее время в состав МКС входят российские модули "Пирс", "Поиск", "Рассвет", "Заря" и "Звезда". В планах Роскосмоса — дооснастить международную космическую станцию тремя новыми модулями — многофункциональным лабораторным модулем "Наука", узловым и научно-энергетическим. Их запуски к МКС по текущей программе планируются, соответственно, на 2019, 2020 и 2022 годы. Таким образом последний модуль будет эксплуатироваться только два года. В этой связи Россия предлагает продлить работу станции до 2028 года. Но если партнеры не поддержат это предложение, один из вариантов дальнейшего использования трех новых российских модулей — их отстыковка от МКС и создание национальной Российской орбитальной станции.
Ранее также сообщалось, что Китай проявлял интерес к созданию совместной орбитальной станции.
В июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что поручил принять российский сегмент МКС в эксплуатацию. Строительство международной космической станции началось с запуска в 1998 году российского модуля "Заря", но до сих пор российский сегмент не принят в эксплуатацию и находится на испытаниях.
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