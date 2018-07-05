В Дании нашли пропитанные ядом старинные книги

В Дании нашли три пропитанные ядом книги XVI и XVII века

В библиотеке университета Южной Дании ученые обнаружили три книги XVI и XVII веков, обложка которых пропитана смертельным ядом — мышьяком. Опасные раритеты помещены в отдельные коробки и хранятся в вентилируемом шкафу. Ученые планируют их оцифровать для того, чтобы свести к минимуму физический контакт с отравленными манускриптами.

Как сообщает издание The Conversation, необычное открытие сделали научный библиотекарь Якоб Повл Хольк и доцент кафедры физики, химии и фармации Кааре Лунд Расмуссен. Они решили подвергнуть книги рентгенофлуоресцентному анализу, чтобы выяснить, не содержится ли под обложкой редкий текст.

Исследование показало, что зеленая краска на обложках книг содержит мышьяк — крайне токсичное вещество, которое способно вызвать смертельное отравление. Причем оно не разрушается со временем.

По мнению ученых, зеленый пигмент, содержащий мышьяк, использовался в живописи вплоть до XIX века, до тех пор пока не были установлены его токсические свойства. Обложки книг могли быть покрашены в зеленый цвет для защиты от насекомых и вредителей.