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На Алтае нашли ранее неизвестные петроглифы
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На Алтае местный житель обнаружил ранее неизвестные петроглифы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ранее не известные науке петроглифы обнаружены в Шебалинском районе Республики Алтай. Наскальные рисунки нашел житель села Каспа на вершине горы Сойок, данные о древних рисунках переданы в ученым, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.
"Житель села Каспа Иван Мундусов случайно обнаружил на вершине горы Сойок рядом с селом несколько не известных ранее наскальных рисунков, на которых изображена группа горных козлов. Сведения переданы специалистам-археологам кафедры истории и археологии Горно-Алтайского госуниверситета для детального изучения", — сообщили в пресс-службе.
Как сообщают в Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, ее специалисты уже осмотрели петроглифы. В учреждении отмечают, что это первые наскальные рисунки, найденные на территории сельского поселения Каспа.
Петроглифы — выбитые или нанесенные краской изображения на каменной основе. Подобные рисунки, созданные древними людьми, встречаются в разных точках Горного Алтая.
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