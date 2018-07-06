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Волки мирятся быстрее собак
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Волки мирятся быстрее собак 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Австрийские исследователи изучили четыре стаи собак и четыре стаи волков (от двух до пяти особей в каждой), выращенные в неволе. Специалисты наблюдали за взаимодействием животных, в особенности за тем, как те вели себя в случае конфликтов внутри стаи. Ученые изучали стаи в течение двух лет, наблюдая за ними как минимум час в неделю.
В целом, как обнаружили исследователи, волки вели себя гораздо более агрессивно — специалисты насчитали в общей сложности 419 конфликтов внутри стай. При этом отмечается, что примерно 60 процентов этих взаимодействий были оценены как высокоинтенсивные. В исследуемых стаях собак исследователи насчитали гораздо меньше конфликтов — всего 55. Однако целых 86 процентов этих конфликтов были классифицированы как отличающиеся высокой интенсивностью.
При этом исследователи смотрели, как быстро животные мирятся после ссоры. Они наблюдали за парой "обидчик-жертва" в течение 10 минут после конфликта, а также на следующий день примерно в то же время. Оказалось, что волки гораздо быстрее идут на примирение: конфликтовавшие пары демонстрировали дружеское поведение сразу после ссоры примерно на 22% чаще, чем на следующий. Собаки же, наоборот, проявляли дружеское поведение после конфликта чаще — приблизительно на 3% — на следующий день, а после ссоры, скорее, старались избегать оппонента. Таким образом, как показало исследование, собакам требовалось больше времени на примирение.
Авторы работы полагают, что процесс одомашнивания собак повлиял в том числе и на социальные качества этих животных. Они стали менее социальными, чем волки, которые живут в стаях и вынуждены полагаться друг на друга в случае, например, охоты, считают ученые. Очевидно, что умение быстро мириться после возникших в стае конфликтов идет на пользу как отдельным особям, так и группе в целом. Собаки же в результате одомашнивания стали больше адаптироваться к жизни с человеком, чем к жизни в стае.
Исследование было опубликовано в журнале Royal Society Open Science.
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