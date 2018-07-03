Раскрыт секрет полета стрекоз задом наперед

Ученые разобрались со способностью стрекоз летать в любом направлении. Оказалось, что для движения спиной вперед они наклоняются, принимая почти вертикальное положение, что позволяет двигаться в этом направлении также эффективно, как и головой вперед. Результаты исследования изложены в журнале Journal of The Royal Society Interface.

Благодаря исключительным способностям к полету стрекозы занимают нишу воздушных хищников среди беспозвоночных. Они умеют зависать в одном месте, летать вверх ногами, резко разворачиваться на 360°, а некоторые виды разгоняются до 55 километров в час. Более того, они умеют двигаться задом наперед.

В новой работе ученые отловили более 40 стрекоз, нанесли им на крылья специальные метки и наблюдали за тем, ка они летают, при помощи скоростной камеры. Оказалось, что для полета спиной вперед стрекозы наклоняют корпус назад, так же, как это реализовано у вертолетов. Кроме того, оказалось, что, двигаясь назад, стрекозы сильнее разворачивают крылья при взмахе вверх, чем при движении вперед. Еще один плюс вертикального положения тела состоит в том, что в этом случае при взмахе крыльями вверх можно развить гораздо большую скорость, что в результате позволяет стрекозе развивать аэродинамическую силу, достигающую значений в два-три веса животного.

Результаты работы подразумевают, что стрекозы способны летать задом в течение длительного времени. Также исследователи детально изучили их способность стартовать из любого положения, что удобно в случае появления препятствия или другой угрозы. Авторы надеются, что их исследование поможет создавать более ловких воздушных роботов, возможно, даже умеющих летать задом наперед.