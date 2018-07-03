Астронавт рассказала о новых скафандрах Boeing и SpaceX

Астронавт NASA рассказала о новых скафандрах Boeing и SpaceX

В скором времени все пилоты NASA получат новую униформу — скафандры от компаний Boeing SpaceX . Производители утверждают, что скафандры идеально подходят для длительного ношения, и на днях одна из астронавтов NASA решила испытать на себе новые скафандры.

Сунита Уильямс, астронавт NASA, которая провела в космосе 322 дня, протестировала на себе оба комплекта и сравнила их со скафандром «Сокол», который сейчас используют астронавты. По мнению девушки, новинки немного превосходят «Сокол».

Напомним, что уже в конце этого года NASA собирается доверить доставку астронавтов на МКС компаниям Boeing и SpaceX.

Для этих полетов инженеры компаний и разработали скафандры, которые не только защищают астронавта, но и поддерживают определенную экосистему внутри. Так как Boeing и SpaceX предлагают разные космические аппараты, скафандры немного отличаются.

Для астронавтов, которые будут летать на космических аппаратах от Boeing, готовят синий скафандр, разработанный для ношения в сидячем положении, так как стоять в нем достаточно сложно. Известно, что астронавт может герметично закрыть себя изнутри с помощью молнии на капюшоне, если это понадобится.

Скафандр получился очень легким — он весит всего 5,4 килограмма вместо обычных 15 килограмм. Сунита Уильямс отметила, что костюм действительно легкий, но стоять прямо в нем просто невозможно, так как материал совсем не тянется.

Скафандр от SpaceX понравился астронавту намного больше. Уильямс отметила, что скафандр получился очень удобным. В нем не только приятно находиться, но и удобно передвигаться. Шлем надевается как обычный мотоциклетный, защелкиваясь на определенных креплениях.

Из минусов астронавт отметила лишь отсутствие дополнительной защиты, так как шлем может быть не всегда под рукой. Определиться с лучшим скафандром Сунита Уильямс так и сне смогла.

Они оба разные, и оба лучше, чем все скафандры из прошлого, — поделилась девушка.