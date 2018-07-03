Осколки метеорита нашли в Липецкой области

Пять килограмм осколков нашли на месте падения «липецкого» метеорита в июне

Утром 21 июня жители Воронежской, Липецкой, Орловской, Тульской и Курской областей наблюдали и сняли на видео падение в атмосфере метеора. В конце полета болида была зафиксирована мощная вспышка — он взорвался, не долетев до поверхности Земли.

"По предварительным оценкам, было найдено около 5 килограмм метеоритного вещества, причем большая часть собрана местными жителями", — заявил Шустов.

По его словам, событие имело большой научный интерес, поэтому Институт астрономии РАН совместно с Институтом динамики геосфер РАН с 27 по 30 июня организовал экспедицию в район падения метеорита. Метеоритное вещество было найдено совместно сотрудниками Уральского федерального университета, Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского, Института астрономии и любителями.

"В результате работы экспедиции были собраны данные, которые помогут определить различные параметры как самого небесного пришельца, так и его орбиты. Предварительная оценка размеров тела, взорвавшегося, точнее распавшегося, в атмосфере на высоте нескольких десятков километров составляют около одного-двух метров", — рассказал Шустов. По его словам, из осколков, собранных местными жителями, что-то попадет в местный краеведческий музей, но большая часть осядет в частных коллекциях.

Установлено, что упавший на землю метеорит относится к каменным метеоритам — хондритам. "Он обгорел при падении сквозь атмосферу и имеет черный цвет, но внутри он серый с "зёрнами" — хондрами. Хондры — миллиметрового размера капли застывшего оливинового расплава. Их образование — одна из главных научных загадок, на решение которой направлены усилия ученых, занимающихся проблемой происхождения и ранней эволюции Солнечной системы" — рассказал учёный.