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Ученые расшифровали ДНК коалы
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СМИ: ученые расшифровали ДНК коалы 

ТАСС 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Международное объединение ученых "взломало" ДНК коалы, создало карту ее генома, сообщило во вторник агентство Синьхуа.
Публикация полной последовательности генома коалы может стать ключом к спасению этого вида сумчатых, которому угрожает потеря среды обитания, фрагментация популяции и восприимчивость к болезням. Над картированием 26 тыс. генов в геноме коалы в течение последних пяти лет работали 50 ученых из более чем 20 стран.
"Представьте, что у вас есть энциклопедия, которую порвали на 3,4 млрд кусочков, бросили их на пол, после чего попросили вслепую собрать энциклопедию из этих обрывков — картирование генома коалы очень похожий процесс", — объясняет директор НИИ при Австралийском музее и один из главных авторов исследования профессор Ребекка Джонсон.
Процесс также осложнялся тем фактом, что в истории только у трех сумчатых была определена генетическая последовательность, которая необходима для картирования генома, поэтому Джонсон и ее научной команде практически не от чего было отталкиваться. Теперь, после создания качественной карты генома, у коал увеличился шанс на выживание. "Мы смогли разработать маркеры, которые связаны с геномом, и они могут рассказать абсолютно все о разнообразии коал, — рассказала Джонсон. — Изучая популяцию коал по всей стране, включая популяцию в неволе, мы можем быть уверены, что у них достаточно разнообразные гены, что действительно важно для целей сохранения популяции".
Кроме того, проект смог определить гены, отвечающие за иммунитет, которые имеют большое значение для ученых, изучающих болезни коал.
"Некоторые группы исследователей работают с отдельными вариациями гена детоксикации, а другие группы используют информацию об иммунном гене для разработки вакцины против хламидиоза болезни, которая губительна для популяции коалы", — объяснила Джонсон.
В ходе исследования также была раскрыта тайна странной диеты коал, которая состоит из листьев эвкалипта. "Количество потребляемого коалами эвкалипта в пищу оказалось бы токсичным или смертельным для большинства других млекопитающих, а выделенный геном коалы позволяет нам понять, почему такой рацион для них безвреден, — сказала Джонсон. — Это происходит благодаря повышенному числу метаболических ферментов, которые позволяют коалам быстро выводить из организма большое количество яда".
В дикой природе коал осталось всего 43 тыс. особей, и они относятся к уязвимым видам животных, которым грозит исчезновение. Создание учеными карты генома может спасти их от вымирания.
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