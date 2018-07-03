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Первых животных обвинили в глобальном потеплении
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Ученые: в глобальном потеплении виноваты первые животные 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: STEPHANE MAHE/Reuters
В глобальном потеплении виноваты первые животные на Земле, считает группа исследователей из Экстерского университета в Великобритании. Свои выводы они опубликовали в журнале Nature Communications.
Проблему ученые видят в биотурбации — перемешивании поверхностных слоев отложений на дне океана первыми микроорганизмами, появившимися около 540 млн лет назад, которые активно копошились в донных отложениях, словно дождевые черви в земле. Одновременно они активно питались накопившимися запасами органики, что в совокупности привело к изменению состава почвы и воды и высвобождению огромного количества углекислого газа, метана и прочих парниковых газов. Это привело к глобальному потеплению и массовому вымиранию спровоцировавших его животных.
Специалисты изучили структуру органических отложений возрастом 520-540 млн лет с океанического дна и включили данные в математическую модель эволюции жизни на Земле. Как выяснилось, изменения в структуре донных отложений совпадают по времени с началом деятельности первых микроорганизмов.
Сейчас микроорганизмы по-прежнему влияют на климат Земли, отмечают исследователи, хотя и не в таком масштабе.
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