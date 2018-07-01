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«Мрия» сделала опасный маневр на сверхнизкой высоте
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Опасный маневр на сверхнизкой высоте: «Мрия» пролетел под проводами ЛЭП 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ан-225 «Мрия» — самый тяжелый грузовой самолет в мире, он существует в единственном экземпляре.
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В Боливии украинский турбовинтовой транспортный самолет Ан-225 «Мрия» во время посадки пролетел под проводами линии электропередач. Видео маневра было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах ролика видно, как самолет при заходе на посадку пролетает на экстремально низкой высоте прямо под проводами.
Пользователей социальных сетей восхитил этот полет, в комментариях под видео они написали: «Опасно под проводами», «Два раза видел ее в полете. Зрелище».
Напомним, Ан-225 «Мрия» — самый тяжелый грузовой самолет в мире. Его спроектировали для создания авиационной транспортной системы для проекта советского многоразового космического корабля «Буран». Ан-225 «Мрия» существует в одном экземпляре.
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