Ещё
Когда Россия достроит свой сегмент МКС?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник рассказал, когда Россия достроит свой сегмент МКС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Россия завершит строительство своего сегмента Международной космической станции в 2022 году, а не в 2021-м, как это планировалось ранее, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
На сегодняшний день стороны-участники проекта МКС ведут переговоры о продлении работы станции до 2028 года. Однако официальной датой завершения считается 2024 год. После окончания работы станции ее могут отдать частному сектору, а могут и затопить.
"Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" планируется в 2019 году, узлового модуля "Причал" — в 2020 году, а вот запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) немного сместился — на 2022 год", — отметил собеседник агентства.
Ранее бывший на тот момент главой Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что перед российской космической промышленностью поставлена задача подготовить три новых модуля в течение трех лет и завершить строительство российского сегмента МКС в 2021 году.
До этого сообщалось, что МЛМ отправят в 2017 году, "Причал" — в 2018-м, а НЭМ — в 2019-м. Запуск МЛМ "Наука" изначально планировался на 2007 год, однако даты постоянно сдвигались. В 2013 году в его топливной системе были обнаружены посторонние частицы. Попытки избавиться от них и стали причиной последних переносов.
Последние новости
Как изменятся с 1 июля коммунальные тарифы в России Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля192
Названа самая быстро вымирающая страна в мире7
Почему ЕС в ужасе ждет встречи Трампа с Путиным
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит63
Пассажира избили и выбросили из самолета101
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение