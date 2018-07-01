Источник рассказал, когда Россия достроит свой сегмент МКС

Россия завершит строительство своего сегмента Международной космической станции в 2022 году, а не в 2021-м, как это планировалось ранее, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

На сегодняшний день стороны-участники проекта МКС ведут переговоры о продлении работы станции до 2028 года. Однако официальной датой завершения считается 2024 год. После окончания работы станции ее могут отдать частному сектору, а могут и затопить.

"Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" планируется в 2019 году, узлового модуля "Причал" — в 2020 году, а вот запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) немного сместился — на 2022 год", — отметил собеседник агентства.

Ранее бывший на тот момент главой Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что перед российской космической промышленностью поставлена задача подготовить три новых модуля в течение трех лет и завершить строительство российского сегмента МКС в 2021 году.

До этого сообщалось, что МЛМ отправят в 2017 году, "Причал" — в 2018-м, а НЭМ — в 2019-м. Запуск МЛМ "Наука" изначально планировался на 2007 год, однако даты постоянно сдвигались. В 2013 году в его топливной системе были обнаружены посторонние частицы. Попытки избавиться от них и стали причиной последних переносов.