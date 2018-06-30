Гендиректор НПО им. Лавочкина может покинуть пост

Источник сообщил о возможной отставке гендиректора НПО им. Лавочкина

"Официально о смене руководителя НПО им. Лавочкина будет объявлено на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.

Источник затруднился уточнить, кто будет назначен на должность руководителя.