Гендиректор НПО им. Лавочкина может покинуть пост

Генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Официально о смене руководителя НПО им. Лавочкина будет объявлено на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.
Источник затруднился уточнить, кто будет назначен на должность руководителя.
Руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что пока не располагает такой информацией.
"У меня такой официальной информации на сегодняшний момент нет", — сказал он.