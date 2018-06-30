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Гендиректор НПО им. Лавочкина может покинуть пост
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Источник сообщил о возможной отставке гендиректора НПО им. Лавочкина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Официально о смене руководителя НПО им. Лавочкина будет объявлено на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.
Источник затруднился уточнить, кто будет назначен на должность руководителя.
Руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что пока не располагает такой информацией.
"У меня такой официальной информации на сегодняшний момент нет", — сказал он.
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