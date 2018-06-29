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В Мексике найдены развалины древней пирамиды
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В Мексике найдены развалины древней пирамиды 

ТАСС 3 часа назад
Фото: EPA
Новое открытие сделали мексиканские археологи на территории центрального штата Пуэбла. Они обнаружили, что под слоем земли на холме Амалукан, расположенном неподалеку от столицы штата с одноименным названием, находятся развалины древней пирамиды, которая может оказаться одной из самых крупных в мире, сообщило агентство EFE.
Первыми развалины случайно обнаружили строители, которые проводили земляные работы на холме для возведения парка развлечений. Они натолкнулись на каменные плиты старинной постройки и немедленно сообщили об этом археологам.
На место находки прибыли специалисты из Института археологии и истории, которые приступили к раскопкам. По предварительным данным, пирамида была воздвигнута в период с 200 года до н. э. по 600 года н. э. Как считают эксперты, в древности аборигены использовали ее для проведения религиозных ритуалов. Там же, вероятно, находились жилища жрецов и знати.
Предполагается, что вершину пирамиды венчала большая площадь. Археологи обнаружили захоронения людей, в которых найдены предметы посуды из керамики и изделия из зеленого камня.
Как считают специалисты, пирамида, найденная на холме Амалукан, может оказаться такой же по размеру, как и та, которая находится в местечке Чолула неподалеку от города Пуэбла и была построена много веков назад древними ольмеками. В течение почти 10 столетий индейцы воздвигали этажи на древнем фундаменте. Итогом многовекового труда стала постройка, площадь фундамента которой составляет 450 кв м, а высота — 65 м. По заверениям мексиканских экспертов, древнее строение в Чолуле является самым крупным в мире, его объем почти вчетверо больше, чем у всемирно известной египетской пирамиды Хеопса.
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