Китай создаст «умную» ракету

Китай взялся за создание способной чинить саму себя ракеты

Китайская академия космических технологий разрабатывает «умную» ракету, которая сможет сама себя чинить в полете, а также задавать новый курс при необходимости, сообщают информационные агентства.

По задумке китайских проектировщиков, ракета сможет воспринимать внешние факторы, оценивать обстановку, задавать цели и вносить коррективы в план полета, передает «Синьхуа»

Ракету хотят оборудовать передовой возобновляемой энергосистемой, способной повторно включаться и выключаться.

Ожидается, что ракета сможет сама выбирать план полета, исходя из получаемой информации.

Если ракета при выходе на намеченную орбиту выявит у себя нефатальную неисправность, то должна будет сама предпринять действия для решения возникших проблем, например, выйти на специальную орбиту для возвращения на базу.

Главный проектировщик Гао Лэй отметил, что «обычная ракета может не справиться с задачей», если возникают проблемы с двигателем. «Обычная» ракета «может упасть на землю или столкнуться с чем-либо», подчеркнул он.

Проектировщик Шан Тэн заявил, что запуск «умной» ракеты окажется дешевле запуска обычных ракет. По его мнению, в будущем все ракеты-носители станут адаптировать к «умным» ракетам.