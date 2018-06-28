Меньше половины россиян защищают смартфоны паролем

«Лаборатория Касперского» опубликовала новое исследование, посвящённое мобильной безопасности в России . По данным экспертов, меньше половины граждан (42%) защищают гаджеты паролем, а 17% пользователей не предпринимают ничего, чтобы оградить личные данные от злоумышленников.

При этом россияне активно пользуются устройствами: 71% постоянно выходят в сеть со смартфона, 35% — с планшета. Больше половины юзеров также часто используют аппараты для проверки электронной почты или социальных сетей. Более того, треть опрошенных регулярно совершают операции с помощью онлайн-банкинга.

И даже частое использование смартфонов, как отметила «Лаборатория Касперского», не заставляет людей задуматься о мобильной безопасности. Только 30% пользователей создают резервные копии данных, , 21% используют функцию «Антивор» и 11% шифруют файлы и папки.