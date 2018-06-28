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Подсчитано количество нефти и газа в Галактике
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Астрономы выяснили, как много нефти и газа содержит Галактика 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © D. Young (2011), The Galactic Center
Ученые из Австралии и Турции подсчитали общее количество "обычных" углеводородов в Галактике — их масса составляет 10 миллиардов триллионов триллионов тонн, или 5 миллионов Солнц, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.
"Объединив результаты наших экспериментов с данными наблюдений, мы смогли измерить массу всех алифатических углеводородов в межзвездной среде. Эти вещества, похожие на ощупь на жир, но гораздо менее съедобные, присутствуют в межзвездной среде в необычно больших количествах", — заявил Тим Шмидт (Tim Schmidt) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).
Достаточно долго ученые считали, что органические соединения крайне редко встречаются в Галактике и во Вселенной в целом. Первые же серьезные наблюдения при помощи инфракрасных и микроволновых телескопов показали, что все "роддома" звезд содержат в себе огромные количества простейших и сложных углеводородов, и что их следы можно найти даже в свечении далеких галактик.
Открытие больших запасов "кирпичиков жизни" в облаках межзвездного газа поставило перед учеными еще одну большую загадку — как они возникли и почему они не распадаются на более простые молекулы под действием ультрафиолета и космических лучей, заряженных частиц, движущихся с почти скоростью света.
Шмидт и его коллеги пытались получить ответ на этот вопрос, наблюдая за тем, как взаимодействуют друг с другом простейшие углеводороды, которые можно встретить на поверхности зерен пыли и льда в космосе.
Для этого ученые создали специальную лабораторную установку, в которой создавались условия, повторяющие свойства межзвездной среды — сверхнизкие температуры, почти полное отсутствие света и небольшое число космических лучей. Запуская в эту установку смесь из метана, ацетилена и изопрена, простейших углеводородов, ученые наблюдали за тем, как они менялись и как много новых молекул появлялось в подобном имитаторе "дальнего космоса".
Подсчитав их число, ученые измерили спектр этой смеси газов и пыли и сопоставили его с аналогичной характеристикой типичных облаков газа в межзвездной среде. Как показали эти расчеты, Млечный Путь оказался необычно богатым на "газ и нефть" — в среднем, на каждый миллион молекул водорода приходится примерно 200-300 углеводородных цепочек.
В пересчете на общую массу Галактики это означает, что она содержит в себе примерно 10 в 40 степени грамм углеводородных материалов. Этого хватило бы для того, чтобы сформировать примерно пять миллионов экзотических "углеродных" звезд, похожих по массе на Солнце, или небольшое звездное скопление.
Подобные оценки, как отмечают ученые, крайне важны для понимания того, насколько высоки шансы на зарождение жизни в других звездных системах. Неожиданно большие запасы космической "нефти", соответственно, говорят о том, что вероятность ее существования заметно выше, чем мы привыкли считать. Сейчас Шмидт и его коллеги пытаются оценить количество ароматических углеводородов в Галактике, что необходимо для дальнейшего уточнения этих оценок.
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