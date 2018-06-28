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В индийских пещерах обнаружили новый вид пауков
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В индийских пещерах обнаружили новый вид пауков 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Ассистент профессора из Университета Индианаполиса Марк Милн (Marc Milne) описал новый вид пауков — Islandiana lewisi, — который обитает во влажных пещерах Индии. Свою работу он опубликовал в журнале Subterranean Biology.
До этого момента существовало 14 видов пауков из рода Islandiana. Большая часть из них обитает под камнями среди лесов, полей и гор. Только четыре вида были замечены в пещерах США. Интересно, что новый вид относится к последней группе и проживет в Индии.
Исследователи рассмотрели двух самцов и четырех самок. В среднем длина самок оказалась на 0,7 миллиметра больше: максимальная длина самца равна двум миллиметрам, а самок — 2,3 миллиметра. Предполагается, что эти пауки питаются крохотными членистоногими, такими как коллемболы.
Название — Islandiana lewisi — новый вид получил в честь доктора Джулиана Льюиса (Julian Lewis), который первым заметил пауков. Биологам еще предстоит узнать, как данный вид размножается и обитает ли он за пределами Индии.
В мае исследователи из Манчестерского университета изучили паука Кима, принадлежащего к виду Phidippus regius, чтобы понять, как его сородичи прыгают с места на расстояния, в шесть раз превышающие величину их тела. Этот вид паука стал образцом для прототипа прыгающего робота.
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