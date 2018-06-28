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В России создали экологичную замену пластмассе
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Саратовские ученые создали экологичный полимер, который сможет заменить пластмассу 

ТАСС 27 минут назад
Фото: depositphotos.com
Ученые Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ совместно с учеными СГТУ создали экологически чистый полимер, который сможет заменить пластмассу и при этом разлагаться в почве за короткий срок. В состав полимера входят, в том числе, отходы зерна, об этом в интервью ТАСС сообщила доцент кафедры "Физика и естественнонаучные дисциплины" Балаковского инженерно-технологического института Наталья Щербина.
"Наши ученые разработали состав композиционного материала — он низкотоксичен и может разлагаться в почве от шести месяцев до одного года. Предполагается, что данный полимер может полностью заменить на рынке пластмассу", — сказала Щербина.
Она уточнила, что благодаря низкой токсичности полимер можно использовать для упаковки продуктов питания и изготовления пластиковой посуды вместо обычного пластика, который практически не разлагается и наносит ущерб окружающей среде.
"Аналогов в России данному продукту нет, а иностранные аналоги довольно дорогие. Таким образом, использование нашей разработки позволило бы не только сделать производство упаковки экологичнее, но и в разы дешевле", — отметила Щербина.
По ее словам, сейчас ведутся переговоры с предприятиями, которые могли бы выпустить первую пробную партию продукции из данного полимера.
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