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Honda готовит замену ASIMO
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Honda сообщила, что на базе робота ASIMO разработает новые двуногие устройства 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Японская корпорация Honda Motor сообщила в четверг, что намерена разработать вслед за своим роботом-андроидом ASIMO новые двуногие подвижные устройства, которые будут способны не просто развлекать публику, а выполнять полезную работу, в частности, по уходу за больными и престарелыми.
"Мы продолжим разработку двуногих роботов, — приводит информационное агентство Kyodo слова представителя Honda Motor. — Наша корпорация намерена также продолжать использование ASIMO. В то же время с применением его систем контроля за движением уже разработано устройство, призванное помогать при передвижении людям со слабыми ногами".
Двуногий, быстро шагающий и говорящий человекообразный робот ASIMO был впервые представлен публике в 2000 году. Его последнюю, наиболее совершенную модель разработали в 2011 году. Этих роботов сдают в аренду, они выступают как активные участники различных массовых мероприятий.
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