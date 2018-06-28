NASA нашло способ сделать самолеты тише

NASA нашло способ сделать обычные самолеты тише на 70%

Хотя американское агентство NASA формально занимается вопросами космоса, там собраны достаточно талантливые специалисты, чтобы их разработки помогли улучшить жизнь и на земле. Или в воздухе — на днях завершилась серия тестовых полетов, в которых серийный самолет летал с модернизированным по космическим технологиям планером. Изменения направлены на снижение громкости акустических эффектов при маневрах, что сулит небольшую революцию в отрасли.

За основу был взят самолет Gulfstream III, все изменения коснулись конструкции планера, двигатель и его шум остались прежними. Серьезные изменения произошли с шасси — вокруг ниш, куда убираются колеса, инженеры NASA проделали ряд отверстий для контролируемого прохождения воздуха. Шасси получили новые, пористые обтекатели, которые создают меньшее сопротивление воздуху и, как следствие, меньше шума при взлете и посадке.

На крыльях, напротив, от отверстий постарались избавиться, теперь между крылом и закрылком нет пустот. Здесь использован инновационный бесшовный дизайн с гибкими космическими материалами. В совокупности все новшества снизили шум от самолета на 70%, причем в тот момент, когда он садится или взлетает, то есть, находится наиболее близко к людям на земле.

В NASA не говорят, когда новшества начнут применять на серийных авиалайнерах и начнут ли вообще. Но если это произойдет — представьте, что постоянный громкий гул над аэропортами уменьшится до уровня шума от оживленной автотрассы. С каким облегчением вздохнуть жители окрестных территорий! А затем подобные «бесшумные технологии» могут прийти и в автопром, да и вообще куда угодно.